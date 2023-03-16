Песков прокомментировал заявление Вашингтона по выходу России из ДСНВ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МИД России

просьбу журналистов разъяснить заявление Госдепартамента США о том, что Вашингтон считает юридически недействительным решение Москвы приостановить участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что разъяснения на заявления Госдепа, наверное, будет давать наше министерство иностранных дел. Это же все-таки их прерогатива", – сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что может лишь снова напомнить о приостановке России участия в ДСНВ по решению Владимира Путина.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что приостановка Россией участия в Договоре является юридически некорректной. Исходя из этого, как добавили в американском ведомстве, Россия все еще связана условиями Договора.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен во время разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках встречи "Большой двадцатки" (G20) призвал Россию возобновить участие в ДСНВ.

28 февраля Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ. Согласно документу, страна приостанавливает действие соглашения с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

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