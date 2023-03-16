В Госдепе заявили, что приостановка Россией участия в ДСНВ юридически некорректна

Фото: depositphotos/teamtime

В Госдепартаменте США заявили, что приостановка Россией участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является юридический некорректной. Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

Исходя из этого, как добавили в американском ведомстве, Россия все еще связана условиями договора.

"Соединенные Штаты по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией для полного выполнения договора", – сообщается в заявлении Госдепартамента.

Ранее стало известно, что американский госсекретарь Энтони Блинкен во время разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках встречи "Большой двадцатки" (G20) призвал Россию возобновить участие в ДСНВ.

28 февраля Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ, согласно которому страна приостанавливает действие соглашения с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!