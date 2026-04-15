Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не вводила ответственности за использование VPN-сервисов. Однако операторы связи начали сообщать пользователям о сбоях в работе приложений, если включены программы для обхода блокировок.

По словам эксперта по информационной безопасности Алексея Лукацкого, сервисы понимают, что включен VPN, по IP-адресу или через само приложение, которое проверяет активность VPN-соединения. При этом на iPhone это сделать сложнее из-за ограничений Apple, поэтому пользователи iOS пока замечают ограничения реже.

