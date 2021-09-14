Путин заявил, что у него сохраняется высокий уровень антител к коронавирусу

Владимир Путин сообщил кабмину, что ушел на самоизоляцию. Он пояснил, что в его окружении есть заболевший коронавирусом.

Вместе с тем, по словам президента, у него по-прежнему высокие титры антител после вакцинации.

"Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни", – сказал он на совещании с кабмином и руководством "Единой России".

Ранее сообщалось, что Путин уже сдал тест на COVID-19. Как рассказал Дмитрий Песков, президент здоров, но все ближайшие рабочие встречи проведет в дистанционном формате. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.