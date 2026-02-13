Представители России, США и Украины проведут переговоры в Женеве 17 и 18 февраля

Представители России, США и Украины встретятся на новом раунде переговоров в Женеве 17 и 18 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

На этот раз возглавлять российскую делегацию будет помощник президента Владимир Мединский.

Первый раунд трехсторонних переговоров прошел 23 и 24 января в Абу-Даби. Второй состоялся там же 4 и 5 февраля. По итогам встреч спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил, что Москва и Киев договорились об обмене военнопленными.

