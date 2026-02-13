Форма поиска по сайту

13 февраля, 15:15

Представители России, США и Украины проведут переговоры в Женеве 17 и 18 февраля

Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17 и 18 февраля в Женеве

В Кремле назвали условия разблокировки WhatsApp

Путин наградил заммэра Москвы Ракову орденом "За заслуги перед Отечеством"

Чеснаков: стратегия Собянина имеет поддержку на самом высоком уровне

Путин назвал отличной динамику развития Москвы

Путин высоко оценил действия Эмиратов по задержанию исполнителя теракта

Путин поблагодарил ОАЭ за помощь в деле о покушении на генерала Алексеева

В вузах России может появиться дисциплина "Русский язык как государственный"

Кремль не планирует информировать об итогах переговоров в ОАЭ 4 февраля

Представители России, США и Украины встретятся на новом раунде переговоров в Женеве 17 и 18 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

На этот раз возглавлять российскую делегацию будет помощник президента Владимир Мединский.

Первый раунд трехсторонних переговоров прошел 23 и 24 января в Абу-Даби. Второй состоялся там же 4 и 5 февраля. По итогам встреч спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил, что Москва и Киев договорились об обмене военнопленными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитикавидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

