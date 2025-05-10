Владимир Путин встретился в Кремле президентом Палестины Махмудом Аббасом

Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Российский лидер выразил благодарность Аббасу за то, что тот смог приехать в Москву на празднование Дня Победы.

В свою очередь, палестинский лидер поблагодарил Россию за поддержку и гуманитарную помощь, в которой нуждаются жители сектора Газа. Кроме того, он отметил теплый прием в Москве и подчеркнул, что рад был присутствовать на параде Победы.

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