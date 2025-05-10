10 мая, 19:15Политика
Владимир Путин встретился в Кремле президентом Палестины Махмудом Аббасом
Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Российский лидер выразил благодарность Аббасу за то, что тот смог приехать в Москву на празднование Дня Победы.
В свою очередь, палестинский лидер поблагодарил Россию за поддержку и гуманитарную помощь, в которой нуждаются жители сектора Газа. Кроме того, он отметил теплый прием в Москве и подчеркнул, что рад был присутствовать на параде Победы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.