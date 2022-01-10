По "Пушкинской карте" можно будет потратить до 2 тыс рублей на походы в кино

"Пушкинская карта" станет еще функциональнее. Теперь по ней можно будет сходить в кино. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По словам премьера, пользоваться картой для похода в кинотеатр должно быть также просто и удобно, как покупать билеты на выставки и спектакли. В течение года на это можно потратить до 2 тысяч рублей, отметил Мишустин.

"Пушкинская карта" была создана для того, чтобы сделать культурные мероприятия более востребованными. С ее помощью молодые люди от 14 до 22 лет могут покупать билеты в театры, музеи и концертные залы страны за государственный счет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.