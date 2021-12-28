Мурашко сообщил об увеличении объема медицинской помощи в РФ

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Объем оказания медицинской помощи в РФ вырос более чем на 25% за 2021 год. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

"Это уникальная вещь", – отметил Мурашко.

Ранее глава Минздрава заявил, что в мире многие инфекции удалось взять под контроль. По его словам, каждому под силу уберечь свое здоровье от печальных последствий и сделать вклад в общую победу над пандемией. Он напомнил, что самая надежная защита – вакцинация.

Кроме того, Мурашко подчеркнул, что в эпоху пандемии российская система здравоохранения мобилизовалась и показала свою устойчивость.