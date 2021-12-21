Мурашко заявил, что особенности вакцинации от COVID-19 должны быть пересмотрены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает, что особенности вакцинации от COVID-19 должны быть пересмотрены на текущем этапе. Он отметил, что количество детей с "Омикрон"-штаммом, требующих стационарного лечения, увеличилось примерно в 2,5 раза.

"Также отмечается, что имеются случаи повторных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией и особенности вакцинации в этот период должны быть немножко пересмотрены", – заявил он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко попросил граждан соблюдать меры профилактики в связи с появлением "Омикрон"-штамма коронавируса. По мнению главы Минздрава, эффективной мерой защиты, помимо ношения масок и соблюдения социальной дистанции, является вакцинация.