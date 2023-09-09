Путин и Собянин открыли новую вылетную магистраль на западе Москвы

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли проспект Багратиона – новую вылетную магистраль Москвы. Шестиполосная магистраль длиной порядка 10 километров проходит от делового центра "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей.

Запуск дороги позволит добраться от МКАД до "Москва-Сити" за 15 минут. Дорожный объект состоит из 17 сооружений, включая эстакады и мосты. Его запуск улучшит транспортное обслуживание более 1,5 миллиона жителей Москвы и Подмосковья.

Как новая дорога повлияет на транспортную ситуацию в городе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.