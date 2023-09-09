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09 сентября, 14:15

Транспорт

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-4

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-4

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Президент РФ и мэр столицы открыли МЦД-4. Этот диаметр стал связующим звеном между Калужским и Нижегородским направлениями Московской железной дороги (МЖД), протянувшись с западной в восточную часть столицы.

МЦД-4 связал 7 центральных железнодорожных вокзалов Москвы. На нем находятся 38 пересадочных станций, с которых можно попасть в метро, МЦК и на другие диаметры.

Кроме того, Владимир Путин и Сергей Собянин в формате видеосвязи запустили движение по проспекту Багратиона (Северному дублеру Кутузовского проспекта) в Москве. По словам мэра Москвы, проспект Багратиона, получивший свое название по итогам общественного голосования, представляет собой продолжение трассы М1.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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