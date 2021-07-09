Центральную кольцевую автодорогу полностью открыли для движения

На заключительном участке ЦКАД запустили движение транспорта. Старт дал Владимир Путин.

Теперь водителям доступен участок от Калужского до Симферопольского шоссе, а также развязки на пересечении с трассами М5 и М10. Новая автодорога проходит в 50 километрах от Московской кольцевой и пересекает 13 федеральных трасс.

ЦКАД помогает разгрузить МКАД и другие столичные магистрали от транзитного транспорта. Длина всей дороги составляет более 336 километров. Часть трассы платная. На ЦКАД нет шлагбаумов, поэтому двигаться по ней можно безостановочно. Разрешенная скорость – 110 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.