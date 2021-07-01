Московские власти будут точечно принимать решения для помощи предприятиям – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве решения об оказании помощи отдельным предприятиям в период пандемии и ограничений будут приниматься точечно. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках Московского урбанистического форума.

"К сожалению, мы вынуждены вводить определенные ограничения, но мы внимательно следим за тем, что происходит в экономике и с выручкой определенных отраслей. Конечно же, будем точечно принимать решения, которые помогут предприятиям преодолеть их", – отметил он.

По его словам, некоторые предприниматели пытаются злоупотреблять и "играть общественным мнением", заявив, что их выручка сократилась на 80%.

"Но специалисты видят, что она ниже всего процентов на 15%, но выше средних показателей прошлого года", – подчеркнул Ефимов.

Вице-мэр добавил, что решение о вводе ограничений зависит от пропускной способности системы здравоохранения. На сегодняшний день, по его словам, она справляется, поэтому в столице не вводят более жестких ограничений.

Ранее сообщалось, что представители малого и среднего бизнеса столицы смогут приобрести на льготных условиях 50 нежилых помещений сроком до 10 лет. Их площадь составляет от 13 до 439 квадратных метров. Цена годовой аренды начинается от 1 тысячи рублей за квадратный метр для подвала и от 4 750 рублей – для цоколя. Как рассказал руководитель городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, все нежилые объекты имеют свободное функциональное назначение.

Владимир Ефимов рассказал, что за первые пять месяцев текущего года предприниматели взяли в аренду у города на льготных условиях 189 нежилых помещений. В них можно открыть офис, небольшой магазин, аптеку, салон красоты.

