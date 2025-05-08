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08 мая, 16:15

Политика

Владимир Путин отметил высочайший уровень взаимоотношений России и Китая

Владимир Путин отметил высочайший уровень взаимоотношений России и Китая

Переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершились

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Отношения России и Китая достигли наивысшего уровня за всю историю. Об этом Владимир Путин заявил во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. Президент РФ отметил, что надежным фундаментом для этого является общее героическое прошлое.

Официальные переговоры глав России и Китая длились 3,5 часа. На них стороны подписали ряд важных соглашений, в том числе о поощрении и взаимной защите инвестиций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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