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08 мая, 10:37

Политика

Пять депутатов Европарламента приедут на парад Победы в Москву

Фото: depositphotos/zoomteam

Пять депутатов Европарламента приедут в Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление немецких политиков от партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" Михаэля фон дер Шуленбурга и Рут Фирмених.

Вместе с ними на параде будут также присутствовать парламентарии из Чехии, Словакии и Кипра.

"Этим визитом мы хотим ясно дать понять, что считаем диалог и обмен мнениями на всех уровнях необходимыми для преодоления постоянно растущей спирали конфронтации и эскалации в Европе", – подчеркнули Фирмених и фон дер Шуленбург.

Европейские парламентарии планируют провести переговоры с российскими коллегами и другими представителями политики и культуры России.

Между тем в Москву уже прилетели лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич.

Также на 9 Мая в столицу планируют приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.

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Сюжет: 80 лет Победы
политика

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