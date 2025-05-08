Пять депутатов Европарламента приедут на парад Победы в Москву

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Пять депутатов Европарламента приедут в Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление немецких политиков от партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" Михаэля фон дер Шуленбурга и Рут Фирмених.

Вместе с ними на параде будут также присутствовать парламентарии из Чехии, Словакии и Кипра.

"Этим визитом мы хотим ясно дать понять, что считаем диалог и обмен мнениями на всех уровнях необходимыми для преодоления постоянно растущей спирали конфронтации и эскалации в Европе", – подчеркнули Фирмених и фон дер Шуленбург.

Европейские парламентарии планируют провести переговоры с российскими коллегами и другими представителями политики и культуры России.

Между тем в Москву уже прилетели лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич.

Также на 9 Мая в столицу планируют приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.