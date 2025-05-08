Путин заявил о развитии двусторонних связей во благо народов России и Китая

Россия и Китай развивают двусторонние связи во благо народов обеих стран, заявил Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер Поднебесной приехал в Москву на празднование Дня Победы.

Во время деловой встречи глав государств, которая состоялась 8 мая, много говорили, в том числе об экономике. Кроме того, Россия и Китай намерены продолжать модернизовать транспортную инфраструктуру и переводить пограничные пункты пропуска на круглосуточный рабочий режим.

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