Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 13:15

Политика

Путин заявил о развитии двусторонних связей во благо народов России и Китая

Путин заявил о развитии двусторонних связей во благо народов России и Китая

Путин отметил совместные усилия России и Китая по развитию двусторонних связей

Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином 8 мая

Владимир Путин объявил перемирие в зоне СВО

Песков заявил об усилении мер безопасности в Москве перед Днем Победы

Собянин сообщил о восстановлении 2,3 тыс зданий и сооружений в ЛНР и ДНР

Собянин рассказал о масштабной помощи Москвы в восстановлении Донецка и Луганска

Песков заявил об отсутствии реакции Киева на призыв к перемирию

Собянин: по объему ВРП Москва входит в топ-3 крупнейших городских экономик мира

Собянин доложил Путину об итогах социально-экономического развития Москвы

Россия и Китай развивают двусторонние связи во благо народов обеих стран, заявил Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер Поднебесной приехал в Москву на празднование Дня Победы.

Во время деловой встречи глав государств, которая состоялась 8 мая, много говорили, в том числе об экономике. Кроме того, Россия и Китай намерены продолжать модернизовать транспортную инфраструктуру и переводить пограничные пункты пропуска на круглосуточный рабочий режим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоАнастасия Бородина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика