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Новости

07 мая, 19:15

Политика

Президент Бразилии Лула да Силва прилетел в Москву

Президент Бразилии Лула да Силва прилетел в Москву

ВС РФ освободили село Липовое в ДНР

Самолет президента Сербии Вучича приземлился в Москве

Президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился с Владимиром Путиным

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Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет с госвизитом в Россию

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Мировые лидеры продолжают прибывать в Москву на празднование 80-летия Победы. Самолет президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы приземлился в одном из столичных аэропортов. Его переговоры с Владимиром Путиным намечены на 9 мая.

Ранее в Москве уже встретили китайского лидера Си Цзиньпина. Председатель КНР прибыл в Россию с государственным визитом. Он будет продолжительным и займет 4 дня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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