07 мая, 19:15Политика
Президент Бразилии Лула да Силва прилетел в Москву
Мировые лидеры продолжают прибывать в Москву на празднование 80-летия Победы. Самолет президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы приземлился в одном из столичных аэропортов. Его переговоры с Владимиром Путиным намечены на 9 мая.
Ранее в Москве уже встретили китайского лидера Си Цзиньпина. Председатель КНР прибыл в Россию с государственным визитом. Он будет продолжительным и займет 4 дня.
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