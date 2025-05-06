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06 мая, 11:30

Политика

Эксперты спрогнозировали скорый перелом в боях за Часов Яр

Эксперты спрогнозировали скорый перелом в боях за Часов Яр

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Военные эксперты прогнозируют скорое освобождение Часов Яра российскими войсками. По данным аналитиков, украинские соединения в этом районе зажаты с нескольких сторон и лишены возможности маневрировать, ведя ожесточенные бои, чтобы избежать окружения.

Его освобождение откроет путь к дальнейшему продвижению в Донбассе. Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов добавил, что контроль над городом, расположенным на высотах, позволит российским войскам доминировать на десятки километров вокруг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоРоман Карлов

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