Военные эксперты прогнозируют скорое освобождение Часов Яра российскими войсками. По данным аналитиков, украинские соединения в этом районе зажаты с нескольких сторон и лишены возможности маневрировать, ведя ожесточенные бои, чтобы избежать окружения.

Его освобождение откроет путь к дальнейшему продвижению в Донбассе. Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов добавил, что контроль над городом, расположенным на высотах, позволит российским войскам доминировать на десятки километров вокруг.

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