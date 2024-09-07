Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира по качеству жизни

Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города в концертном зале "Зарядье". Президент России назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира по качеству жизни и оплотом российской государственности.

По словам главы государства, в Москве новаторские производства, научные и образовательные центры гармонично сочетаются с уникальными музеями, концертными залами и духовными и историческими святынями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.