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07 сентября, 14:15

Политика

Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира по качеству жизни

Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира по качеству жизни

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса Бауманки

Путин поздравил москвичей с Днем города

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Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города в концертном зале "Зарядье". Президент России назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира по качеству жизни и оплотом российской государственности.

По словам главы государства, в Москве новаторские производства, научные и образовательные центры гармонично сочетаются с уникальными музеями, концертными залами и духовными и историческими святынями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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