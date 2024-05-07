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07 мая, 22:15

Политика

Президент РФ принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца 7 мая

Президент РФ принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца 7 мая

Порядка 2,6 тыс человек присутствовали в Кремле на инаугурации Владимира Путина

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Владимир Путин даст присягу на церемонии инаугурации

Во вторник, 7 мая, в Москве состоялась торжественная церемония вступления в должность президента России. В Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин принес присягу на Конституции РФ.

На мероприятии присутствовали около 2,6 тысячи человек. Церемония завершилась артиллерийским салютом из 30 залпов на Соборной площади и парадом Президентского полка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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