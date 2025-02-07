Путин обратил внимание на отставание качества образования в регионах

Владимир Путин призвал повысить качество образования в регионах, отметив их отставание от Москвы. На заседании Совета по науке и образованию президент обратил внимание на разрыв в числе победителей школьных олимпиад.

Президент России также подчеркнул, что любой учебный материал должен быть не только доступным и понятным, но еще и интересным для школьника. Этот вопрос глава государства поручил проработать, отметив, что нужно также комплексно обновить программы по математике и естественным наукам.