Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля, 07:15

Общество

Путин обратил внимание на отставание качества образования в регионах

Путин обратил внимание на отставание качества образования в регионах

Новости часа: Москва стала одним из лучших городов мира по комфорту и красоте – Песков

Владимир Путин призвал работать над улучшением качества образования в регионах

Путин поддержал идею о льготах в вузах на приоритетных программах

Песков заявил, что оценивать реконструкцию Большого Московского цирка должны москвичи

Путин поддержал идею введения льготной ипотеки в Курской области

Путин поддержал запуск льготной ипотеки в Курской области

Путин утвердил обновленный состав президиума Госсовета

Российские войска освободили Барановку в ДНР и Новолынск в Харьковской области

Путин подписал указ о проведении в Москве музыкального конкурса "Интервидение"

Владимир Путин призвал повысить качество образования в регионах, отметив их отставание от Москвы. На заседании Совета по науке и образованию президент обратил внимание на разрыв в числе победителей школьных олимпиад.

Президент России также подчеркнул, что любой учебный материал должен быть не только доступным и понятным, но еще и интересным для школьника. Этот вопрос глава государства поручил проработать, отметив, что нужно также комплексно обновить программы по математике и естественным наукам.

Читайте также
властьобразованиеобществовидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика