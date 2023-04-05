Путин примет верительные грамоты у 17 послов иностранных государств

Владимир Путин примет верительные грамоты у 17 прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно проводится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.



Во время церемонии вручения верительных грамот президент РФ дал оценку дипломатическим отношениям со странами, чьи послы вручат грамоты в Кремле. По словам главы государства, Сирия является надежным партнером и союзником РФ, а дружба России и Зимбабве проверена временем.

Лидер государства заявил, что Россия не имеет предвзятых или враждебных намерений к каким-либо странам. Он отметил, что РФ открыта к диалогу со всеми странами и не собирается изолироваться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.