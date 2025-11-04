Форма поиска по сайту

04 ноября, 17:15

Общество

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Вместе с президентом РФ в мероприятии поучаствовали представили религиозных конфессий.

Российский лидер по традиции принес к подножию алые розы. После возложения Путин пообщался на Красной площади с юными активистами, волонтерами и детьми участников СВО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

властьобществовидеоНаталия Шкода

