Новости часа: Путин может подписать законы о принятии новых территорий в РФ 4 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин может подписать законы о принятии новых территорий в РФ 4 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Более 200 тысяч человек уже прибыли в ВС РФ в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Госдума приняла закон об экспериментальной онлайн-продаже рецептурных лекарств в трех регионах.