Правительство РФ направит 6 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Правительство усовершенствовало меры поддержки малообеспеченных семей. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о тех семьях, в которых воспитываются дети от трех до семи лет. Теперь выплаты будут зависеть от дохода.

"Размер выплаты теперь зависит от финансовой ситуации в семье. Может быть равен половине, 75 и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Сегодня направим регионам еще более 6 миллиардов рублей, дополнительно к 305 миллиардам рублей, которые уже были выделены на эти цели в текущем году. Такая поддержка очень важна", – сказал Мишустин.

Премьер также затронул тему расселения из аварийного жилья. По словам Мишустина, на это выделят 100 миллиардов рублей, в том числе из резервного фонда.

В правительстве рассчитывают, что эти ресурсы позволят расселить порядка двух миллионов квадратных метров аварийного жилья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.