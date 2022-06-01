Программа льготной ипотеки для многодетных семей будет продлена до конца 2023 года – Путин

Программа льготной ипотеки для многодетных семей будет продлена до конца 2023 года. Об этом заявил Владимир Путин.

Отставка руководящих сотрудников полиции в регионах связана с ротацией кадров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выставка редко выставляемых экспонатов открылась в Пушкинском музее.