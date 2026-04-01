01 апреля, 11:30Политика
Россия может сыграть важную роль в формировании новой международной торговли
Россия может сыграть важную роль в формировании новой международной торговли на фоне проблем в Ормузском проливе. Об этом заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам международного транспортно-логистического форума в Санкт-Петербурге.
Президент отметил, что события в Иране уже оказывают влияние на транспортировку нефти и газа через Ормузский пролив. Все больше государств и компаний задумываются о безопасности и устойчивости транспортных маршрутов и логистических цепочек, которые менее подвержены кризисам, военным конфликтам и другим внешним рискам.
