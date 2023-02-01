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Политика

Новости часа: Песков прокомментировал поставки США ракет большей дальности для Украины

Новости часа: Песков прокомментировал поставки США ракет большей дальности для Украины

Мишустин заявил об увеличении на 11,9% ряда социальных выплат с 1 февраля

Мишустин поручил организовать своевременную выплату проиндексированных пособий

Песков заявил, что вся военная инфраструктура НАТО работает против России

Новости часа: Песков заявил, что вся военная инфраструктура НАТО работает против РФ

Песков заявил об отсутствии планов по переговорам Путина и Байдена

Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности

Новости часа: свыше 1,3 млн семей получили проиндексированный маткапитал в РФ

Новости часа: Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке для молодежи

Песков заявил, что Минские соглашения были ширмой Запада для силового сценария в Донбассе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Возможные поставки США ракет большей дальности для Украины не изменят ход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Оружейная дипломатия" в пользу Киева принесла Европе негативные последствия. Об этом сообщил глава российской делегации Константин Гаврилов.

Похолодание начнется в Москве в выходные, 4–5 февраля. В ближайшие дни в городе будет до 2 градусов мороза, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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