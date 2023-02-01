15:00Политика
Новости часа: Песков прокомментировал поставки США ракет большей дальности для Украины
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Возможные поставки США ракет большей дальности для Украины не изменят ход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Оружейная дипломатия" в пользу Киева принесла Европе негативные последствия. Об этом сообщил глава российской делегации Константин Гаврилов.
Похолодание начнется в Москве в выходные, 4–5 февраля. В ближайшие дни в городе будет до 2 градусов мороза, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.