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Безопасность

Путин поручил усилить досмотр транспорта в регионах с желтым уровнем угрозы терактов

Путин поручил усилить досмотр транспорта в регионах с желтым уровнем угрозы терактов

Досмотр транспорта усилят в регионах с желтым уровнем террористической опасности в РФ

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В России усилят досмотр транспорта в регионах с высоким уровнем террористической опасности. Такой документ подписал Владимир Путин.

Туда добавили пункты об усилении контроля за передвижением транспорта через административные границы регионов, а также досмотр машин с помощью технических средств для обнаружения оружия и взрывчатки.

Всего в России три уровня террористической опасности. В данный момент желтый уровень действует в Севастополе, отдельных районах Крыма, в Краснодарском крае, а также в Воронежской, Белгородской, Брянской и Курской областях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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