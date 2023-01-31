Путин поручил усилить досмотр транспорта в регионах с желтым уровнем угрозы терактов

В России усилят досмотр транспорта в регионах с высоким уровнем террористической опасности. Такой документ подписал Владимир Путин.

Туда добавили пункты об усилении контроля за передвижением транспорта через административные границы регионов, а также досмотр машин с помощью технических средств для обнаружения оружия и взрывчатки.

Всего в России три уровня террористической опасности. В данный момент желтый уровень действует в Севастополе, отдельных районах Крыма, в Краснодарском крае, а также в Воронежской, Белгородской, Брянской и Курской областях.

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