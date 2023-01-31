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13:50

Политика

Песков назвал приоритетной темой встречи Путина и генпрокурора Краснова вопросы СВО

Фото: телеграм-канал "Генпрокуратура России"

Разговор Владимира Путина с генеральным прокурором России Игорем Красновым преимущественно будет посвящен обсуждению вопросов спецоперации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В целом о работе ведомства пойдет разговор. Если вы помните, президент поручал Генпрокуратуре активно заниматься вопросами, связанными со специальной военной операцией", – цитирует его РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера также проинформировал о наличии и других встреч в графике Путина на 31 января. Помимо этого, во вторник президент проведет международный телефонный разговор.

Ранее Путин провел телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем разговора лидеров государств стал украинский конфликт. В беседе Путин обратил внимание своего турецкого коллеги на деструктивную линию Запада и лицемерность киевского правительства.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитика

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