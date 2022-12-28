28 декабря, 21:51Политика
Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы
Фото: ТАСС/POOL/Михаил Метцель
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, обсудив актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, выразив обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства.
Президенты договорились активизировать контакты на различных уровнях.
Также Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с отмечаемым 1 января национальным праздником Кубы – Днем освобождения. Также лидеры России и Кубы обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом.
Мигель Диас-Канель посещал Москву с официальным визитом 19 ноября. В поездке его сопровождала супруга Лис Куеста Пераса. Самолет кубинского лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково-2. По этому случаю там были исполнены гимны двух стран.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву
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