Путин и Токаев обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора обсудили вопросы сотрудничества стран в сфере ТЭК. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны договорились о продолжении координации по линии правительств и профильных структур России и Казахстана. Кроме того, в ходе телефонного разговора лидеры стран обратили внимание на высокий уровень российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.



Токаев поблагодарил Путина за теплый прием на саммите СНГ в Санкт-Петербурге, который прошел в конце декабря. Также главы государств поздравили друга друга с наступившим Новым годом.

Ранее стало известно, что Казахстан не присоединится к антироссийским санкциям Запада, однако Астана не будет помогать Москве обходить данные ограничения. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди. До этого Токаев заявил, что Казахстан не признает государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.

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