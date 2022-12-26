Казахстан отказался помогать России в обходе санкций – СМИ

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Казахстан не присоединится к антироссийским санкциям Запада, однако Астана не будет помогать Москве обходить данные ограничения, заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

По его словам, Казахстан тесно связан с Россией в экономической сфере, поэтому введение санкций повлечет существенное снижение уровня жизни и благосостояния казахстанцев.

Также Тлеуберди отметил, что отказ Астаны помогать Москве в обходе западных санкций продиктован ее принципиальной позицией. Он подчеркнул, что страна будет строго придерживаться такого политического вектора и в дальнейшем.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, поскольку расширение применения принципа права наций на самоопределение приведет к хаосу.

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