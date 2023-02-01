Мишустин поручил организовать своевременную выплату проиндексированных пособий

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству организовать своевременное получение гражданами всех социальных пособий, проиндексированных с 1 февраля. Об этом он заявил на заседании кабмина.

По его словам, россияне должны получить выплаты в полном объеме.

Накануне правительство утвердило индексацию ряда выплат и пособий на 11,9% с 1 февраля. При этом речь идет о пособиях семьям с детьми, соцстраховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Кроме того, мера коснется гарантий для граждан, которые удостоены высших государственных наград.

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев рассказал, что в прошлом году более 1,3 миллиона российских семей получили проиндексированный маткапитал и льготы при рождении ребенка.

Он также уточнил, что у более чем 9 миллионов юных жителей РФ появилось право на универсальное детское пособие.



В России увеличили размер более 40 видов пособий и выплат с 1 февраля

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