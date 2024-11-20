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20 ноября, 07:15

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Мошенники придумали новый способ обмана с помощью Telegram

Мошенники придумали новый способ обмана с помощью Telegram

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Мошенники придумали новый способ обмана с помощью Telegram. Теперь они массово рассылают поддельные ссылки под видом подарка на премиум-подписку. Однако кликнув на него, пользователь рискует потерять не только деньги, но и данные своего аккаунта

Специалист по технической и информационной безопасности Сергей Трухачев рассказал, что часто цели злоумышленников не ограничиваются деньгами. Они могут попытаться украсть Telegram-аккаунт пользователя или использовать фишинговую ссылку для получения банковских данных с CO2-кодом, что позволяет им впоследствии вывести средства. 

В России обсуждаются новые меры для борьбы с мошенничеством. В частности, речь идет о создании базы с биометрией телефонных аферистов. Так, чтобы выявить злоумышленников, операторы связи могут использовать искусственный интеллект, если голос мошенника попал в базу данных, его смогут распознать и разорвать соединение с абонентом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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