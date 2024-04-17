Нутрициолог рассказала, как выбрать полезную консервированную фасоль

Нутрициолог Злата Костогрыз рассказала, на что обратить внимание при выборе консервированной фасоли в магазине. Так, по ее словам, красная фасоль больше подходит для блюд, которые подвергаются термической обработке, а белая – для салатов.

Кроме того, в составе качественного продукта должны быть только фасоль и вода, также допустимо присутствие соли и сахара. А в фасоль в томатном соусе могут быть добавлены красители, ароматизаторы и консерванты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.