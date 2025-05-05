Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

05 мая, 14:45

Общество

Аллергия на пыльцу может провоцировать насморк, отеки и покраснения

Аллергия на пыльцу может провоцировать насморк, отеки и покраснения

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Большинство москвичей страдают от аллергии на пыльцу. Она провоцирует насморк, отеки и покраснения. При этом аллергия является избыточной иммунной реакцией организма на внешний фактор, в процессе которой вырабатываются антитела, атакующие аллерген, происходят биохимические реакции и в кровь выбрасывается гистамин.

Тем временем российская вакцина от аллергии на березу вступает в завершающую стадию клинических испытаний. Технология позволяет без самого аллергена вводить иммунные компоненты, которые вызывают толерантность при попадании пыльцы или пищевых антигенов. Эффективность вакцины будет определена в июне или июле этого года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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