Ограничения на полеты в ряд аэропортов юга и центра РФ продлили до 12 июня

Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня. Об этом сообщили в Росавиации.

Самолеты не будут летать в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты работают штатно.

Авиакомпаниям рекомендовано организовывать перевозки альтернативными маршрутами, используя воздушные гавани Минвод, Сочи, Волгограда, Ставрополя и Москвы.

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