Скоростной режим изменят на улицах рядом с главным зданием МГУ

Максимальную скорость движения возле главного здания МГУ ограничат до 20 километров в час. Менять знаки начнут в ближайшее время, сообщили в ЦОДД.

На следующей неделе скоростной режим изменится на улицах Менделеевская, Лебедева, Колмогорова, Академика Хохлова, Академика Самарского, а также на участке Университетской площади – от улицы Академика Самарского до Университетского проспекта.

Кроме того, на этих улицах появились 30 "лежачих полицейских".