Водителя легковушки с погоней задержали на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Москве задержали водителя легковушки, врезавшегося в патрульную машину, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 2:00. Автомобилист проигнорировал требования инспекторов ДПС об остановке, а в ходе преследования протаранил патрульную машину.

В результате столкновения пострадал пассажир легковушки. По предварительным данным, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее на МКАД перевернулась фура, затруднив движение. Инцидент произошел на 91-м километре внутренней стороны кольцевой дороги.