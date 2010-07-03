Фура перевернулась и затруднила движение на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на МКАД в районе Осташковского шоссе затруднено после опрокидывания фуры.

Об этом Агентству "Москва" сообщили в пятницу, 23 августа в пресс-службе ГИБДД по столице.

Инцидент произошел на 91 километре внутренней стороны МКАД. Данных о пострадавших нет.

Ранее затор почти пять километров образовался после столкновения двух фур на востоке МКАД.