Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:36

Британские полицейские выложили в Сеть погоню за "динозавром"

за рубежом происшествия

10:36

Поделиться в социальных сетях:

В Великобритании полицейские доказали, что динозавры вовсе не вымерли. Более того, древние ящеры могут очень быстро бегать. Блюстители порядка устроили погоню за одним из них. Кадры "спецоперации" они опубликовали в своем микроблоге в Twitter, передает телеканал Москва 24.

В костюме динозавра был нарушитель. Какой проступок он совершил, не уточняется, однако полицейские всю дорогу не могли сдержать смех. Интернет-пользователи предположили, что это была самая веселая спецоперация за все время их работы.

Ранее сообщалось, что ученые нашли останки нового вида "могучего и ужасного" тираннозавра. Dynamoterror dynastes жил примерно 80 миллионов лет назад. Самым крупным представителем этого вида был тираннозавр Рекс. Он достигал 12 метров в длину и весил около 14 тонн. Одной из отличительных черт тираннозавра были маленькие передние лапки.

Читайте также

за рубежом происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика