Британские полицейские выложили в Сеть погоню за "динозавром"

В Великобритании полицейские доказали, что динозавры вовсе не вымерли. Более того, древние ящеры могут очень быстро бегать. Блюстители порядка устроили погоню за одним из них. Кадры "спецоперации" они опубликовали в своем микроблоге в Twitter, передает телеканал Москва 24.

В костюме динозавра был нарушитель. Какой проступок он совершил, не уточняется, однако полицейские всю дорогу не могли сдержать смех. Интернет-пользователи предположили, что это была самая веселая спецоперация за все время их работы.

Ранее сообщалось, что ученые нашли останки нового вида "могучего и ужасного" тираннозавра. Dynamoterror dynastes жил примерно 80 миллионов лет назад. Самым крупным представителем этого вида был тираннозавр Рекс. Он достигал 12 метров в длину и весил около 14 тонн. Одной из отличительных черт тираннозавра были маленькие передние лапки.