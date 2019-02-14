Ученые нашли гигантского динозавра с "хвостом-сердцем"

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Палеонтологи обнаружили почти полный скелет крайне необычного титанозавра, чей хвост состоял из позвонков, похожих по форме на сердце. Его подробное описание приводится в статье в журнале PLoS One.

Титанозавра нашли в Африке, на юге Танзании. Ученые из университета Огайо (США) проводили раскопки в тех районах, где залегают породы, сформировавшиеся примерно 120–100 миллионов лет назад. В то время флора и фауна стали резко меняться после небольшого вымирания, вызванного массовыми излияниями магмы. Оно погубило сразу несколько групп динозавров и расчистило экологические ниши для титанозавров.

"Это открытие помогло нам понять, как выглядела фауна Африки во время одной из эпох "великих перемен". Теперь мы лучше понимаем, как выглядела география континента в то время, а необычный хвост данного ящера стал своеобразным подарком для публики на День святого Валентина", – отметила представитель Национального научного фонда США Джуди Ског.

Титанозавры принадлежат к числу крупных четвероногих травоядных ящеров, которые делали ставку на свою огромную массу, большое число яиц в кладке и быстрый рост.

Ученые отметили, что теперь есть основания полагать, что Африка, а не Южная Америка, была родиной титанозавров, поскольку самые древние и разнообразные останки титанозавров были найдены в Африке. Кроме того, не так давно палеонтологи нашли останки похожих древних рептилий в Сибири.

Ранее ученые определили, что пернатые динозавры откладывали разноцветные и пестрые яйца. До сих пор считалось, что цветные яйца появились только у первых "настоящих" предков птиц, однако это открытие изменило представления об эволюции яиц. Теперь ученые полагают, что такая форма защиты потомства была "изобретена" не несколькими видами птиц одновременно, а перешла к ним от динозавров.