Сына вице-президента МТС задержали после трехчасовой погони

В автомобиле сына вице-президента МТС Руслана Ибрагимова Алана нашли пистолет. Молодого человека задержали 3 октября в столице, сообщает телеканал Москва 24.

Алан не остановился по требованию и устроил "гонки" по Москве, пытаясь скрыться от правоохранителей. Машину в итоге загнали во двор и вынудили остановиться.

Однако Ибрагимов отказался выходить. По предварительной информации, он мог быть в состоянии наркотического опьянения. Точные причины такого поведения пока неизвестны.

В мае этого года сына музыканта Игоря Талькова признали виновным в повторной езде в нетрезвом виде. Игорь Тальков-младший признал вину, поэтому заседание проходило в особом порядке. Он был оштрафован на 200 тысяч рублей.

