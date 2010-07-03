Москалькова согласовала кандидатуру Потяевой на пост московского омбудсмена

В четверг, 19 сентября, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова согласовала назначение Татьяны Потяевой на пост уполномоченного по правам человека в столице, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу федерального омбудсмена.
"В ходе беседы Потяева рассказала федеральному омбудсмену о позитивном опыте защиты прав человека в Москве, актуальных проблемах в данной сфере и механизмах их решения", – говорится в сообщении.
Как уточняется, Москалькова уделяла внимание состоянию прав москвичей, в первую очередь в соцсфере.
"Отдельное внимание уполномоченный уделила вопросам реновации, жилищной сферы и соблюдения прав человека в местах принудительного содержания", – говорится в сообщении пресс-службы.
Потяева занимает пост уполномоченного по правам человека в городе Москве с 2014 года.
Ранее стало известно, что депутат Московской городской думы седьмого созыва Инна Святенко избрана большинством парламентариев на должность представителя от Мосгордумы в Совете Федерации.
Святенко отметила, что работа в Совете Федерации позволяет депутатам обладать законодательной инициативой, необходимой, чтобы федеральное законодательство претерпевало изменение удобным образом для москвичей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.