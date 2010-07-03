Москалькова согласовала кандидатуру Потяевой на пост московского омбудсмена

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В четверг, 19 сентября, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова согласовала назначение Татьяны Потяевой на пост уполномоченного по правам человека в столице, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу федерального омбудсмена.

"В ходе беседы Потяева рассказала федеральному омбудсмену о позитивном опыте защиты прав человека в Москве, актуальных проблемах в данной сфере и механизмах их решения", – говорится в сообщении.

Как уточняется, Москалькова уделяла внимание состоянию прав москвичей, в первую очередь в соцсфере.

"Отдельное внимание уполномоченный уделила вопросам реновации, жилищной сферы и соблюдения прав человека в местах принудительного содержания", – говорится в сообщении пресс-службы.

Потяева занимает пост уполномоченного по правам человека в городе Москве с 2014 года.

Ранее стало известно, что депутат Московской городской думы седьмого созыва Инна Святенко избрана большинством парламентариев на должность представителя от Мосгордумы в Совете Федерации.

Святенко отметила, что работа в Совете Федерации позволяет депутатам обладать законодательной инициативой, необходимой, чтобы федеральное законодательство претерпевало изменение удобным образом для москвичей.

