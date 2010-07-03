Представителем от Мосгордумы в Совете Федерации избрана Инна Святенко

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Фото: duma.mos.ru
Депутат Московской городской думы седьмого созыва Инна Святенко избрана большинством парламентариев на должность представителя от Мосгордумы в Совете Федерации. Постановление принято на первом заседании московского парламента седьмого созыва, сообщает ТАСС.
Святенко отметила, что работа в Совете Федерации позволяет депутатам обладать законодательной инициативой, необходимой, чтобы федеральное законодательство претерпевало изменение удобным образом для москвичей.
"Работа в Совете Федерации даст возможность заниматься и вопросами своих избирателей. <...> Эту выборную должность занимала долгие годы Зинаида Федоровна Драгункина, сенатор от нашего законодательного собрания. Ее опыт подсказывает, что в области соцполитики большое количество проектов федерального уровня были именно благодаря тому, что она много внимания уделяла данным вопросам", – сказала Святенко.
Святенко является депутатом более 15 лет. Ранее она работала в комиссии Мосгордумы по безопасности, была редактором законопроектов, связанных с бюджетно-финансовой политикой, экологией и здравоохранением.
Депутат столичного парламента Александр Семенников отметил, что кандидатуру Святенко предложили 25 депутатов Мосгордумы седьмого созыва.
8 сентября в Москве прошли выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Московская городская избирательная комиссия признала выборы состоявшимися и действительными. Итоговая явка составила 21,8%.
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