Представителем от Мосгордумы в Совете Федерации избрана Инна Святенко

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Депутат Московской городской думы седьмого созыва Инна Святенко избрана большинством парламентариев на должность представителя от Мосгордумы в Совете Федерации. Постановление принято на первом заседании московского парламента седьмого созыва, сообщает ТАСС.

Святенко отметила, что работа в Совете Федерации позволяет депутатам обладать законодательной инициативой, необходимой, чтобы федеральное законодательство претерпевало изменение удобным образом для москвичей.

"Работа в Совете Федерации даст возможность заниматься и вопросами своих избирателей. <...> Эту выборную должность занимала долгие годы Зинаида Федоровна Драгункина, сенатор от нашего законодательного собрания. Ее опыт подсказывает, что в области соцполитики большое количество проектов федерального уровня были именно благодаря тому, что она много внимания уделяла данным вопросам", – сказала Святенко.

Святенко является депутатом более 15 лет. Ранее она работала в комиссии Мосгордумы по безопасности, была редактором законопроектов, связанных с бюджетно-финансовой политикой, экологией и здравоохранением.

Депутат столичного парламента Александр Семенников отметил, что кандидатуру Святенко предложили 25 депутатов Мосгордумы седьмого созыва.

8 сентября в Москве прошли выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Московская городская избирательная комиссия признала выборы состоявшимися и действительными. Итоговая явка составила 21,8%.

