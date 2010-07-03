Бунимович покинет пост детского омбудсмена Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Избранный от партии "Яблоко" депутатом Мосгордумы нового созыва Евгений Бунимович на следующей неделе покинет пост уполномоченного по правам ребенка в Москве. Он заявил, что подал заявление о сложении полномочий.

"Я подал заявление о сложении с себя полномочий уполномоченного по правам ребенка. Согласно законодательству, депутат не может находиться на госслужбе. Во вторник, 17 сентября, состоится церемония присяги депутатов нового созыва, и в этот день уйду с должности уполномоченного", – сказал он "Интерфаксу".

Он намерен заняться в Мосгордуме решением вопросов, которыми занимался на посту омбудсмена, то есть вопросами защиты детей, семьи, образованием, социальной сферой.

Бунимович отметил, что работал уполномоченным по правам ребенка в Москве 10 лет. За это время накопилось немало достижений и немало проблем, которые он пообещал решить уже на другом уровне.

Он добавил, что сейчас детский омбудсмен в столице входит в аппарат уполномоченного по правам человека, однако вследствие изменений в федеральном законодательстве могут также произойти изменения в Москве в этой системе.

Кандидатура следующего детского омбудсмена пока обсуждается. Бунимович подчеркнул, что готов помогать в работе новому детскому омбудсмену в переходный период.

Евгений Бунимович – заслуженный учитель России. Был депутатом Мосгордумы с 1997 по 2009 годы. Затем был назначен уполномоченным по правам ребенка в Москве. На выборах в Мосгордуму, которые проходили 8 сентября, избраны все четыре представителя партии "Яблоко", которые смогли пройти процедуру регистрации кандидатами, в том числе Бунимович.

В апреле этого года Бунимович посоветовал родителям не вести в соцсетях страницы своих детей. Он отметил, что в последнее время участились случаи, когда родители заводят отдельные аккаунты и ведут их от имени своих несовершеннолетних детей.

