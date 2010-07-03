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09:18

Омбудсмен раскритиковал родителей, которые ведут соцсети от лица ребенка

безопасность

09:18

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Евгений Бунимович предупредил родителей, что ведение страниц в социальных сетях от имени сына или дочери чревато психологическими травмами. По его словам, взрослые не видят последствий от своих действий, даже когда действуют из лучших побуждений.

"Ребенок – человек, личность, причем не будущая, а сегодняшняя. Родители могут сами в своих социальных сетях делиться какими-то фотографиями, историями из жизни ребенка. И то, когда уже повзрослевшие дети находят такие фотографии, им это не совсем нравится. Сверстники могут начать издеваться, особенно когда они уже будут подростками, когда увидят такие фотографии", – цитирует Бунимовича Агентство "Москва".

Нынешние родители не знакомы с такой ситуацией, так как в их детстве никто за них страницы в соцсетях не вел. В этом случае специалисты должны проводить разъяснительные беседы.

В начале апреля депутат Госдумы Виталий Милонов назвал отклонением, когда родители ведут страницы своих детей в социальных сетях. Он считает, что подростки младше 14 лет вовсе не должны там регистрироваться. Таких родителей он назвал выросшими на пиве "Охота Крепкое" и телешоу "Дом – 2". Парламентарий напомнил, что в соцсетях у детей есть потенциальный риск попасть к пропагандистам суицидов.

безопасность

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