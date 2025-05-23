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23 мая, 11:30

Культура

Церемония прощания с хореографом Юрием Григоровичем началась в Большом театре

Церемония прощания с хореографом Юрием Григоровичем началась в Большом театре

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Церемония прощания с хореографом Юрием Григоровичем началась в Большом театре. Он руководил балетной труппой главного театра страны более 30 лет. Григорович создал восемь оригинальных балетов и редактировал почти все классические, которые вошли в основу репертуара театра.

Попрощаться с одним из самых выдающихся балетмейстеров XX века пришли друзья, коллеги и поклонники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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