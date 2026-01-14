Форма поиска по сайту

14 января, 20:45

Культура

Коллеги Золотовицкого поделились воспоминаниями об актере

Прощание с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким состоится 17 января

МХТ имени Чехова дополнительно сообщит о дате прощания с Игорем Золотовицким

Прощание с ректором Школы-студии МХАТ Золотовицким пройдет в МХТ имени Чехова

Школа-студия МХАТ выразила соболезнования в связи со смертью Игоря Золотовицкого

Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Церемония прощания с актрисой Брижит Бардо прошла в Сен-Тропе

В Москве простились с народной артисткой России Верой Алентовой

В Москве простились с актрисой Верой Алентовой

Актер театра и кино, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий скончался в возрасте 64 лет. Коллеги вспоминают его как профессионала высокого уровня и заботливого человека, который всегда переживал студентов и собирал друзей.

Художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов рассказал, что все проекты Золотовицкого были яркими и интересными. В свою очередь, режиссер Алексей Франдетти отметил тонкое чувство юмора и чуткость артиста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

